『ザナックス(Xanax) トレーニングバット 超極太グリップ ネオンイエロー×メタリックシルバー（N04M10） 85ｃｍ BTB1022【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 07時 59分に出品され04月20日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,195円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ザナックス(Xanax) トレーニングバット 超極太グリップ ネオンイエロー×メタリックシルバー（N04M10） 85ｃｍ BTB1022
【商品説明】
・原産国/日本
・素材/青タモ、メイプル、バーチ
・長さ/85cm（1200g 平均）63.5 φ mm 平均
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 100.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8195円
268 入札履歴
終了
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