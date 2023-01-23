『ペットハウス キャットハウス ラグタスコーン YE イエロー 〔Mサイズ：約W47×D47×H45cm〕 猫用ハウス 猫ハウス 猫の家 猫のハウス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 39分に出品され03月08日 02時 39分に終了予定です。即決価格は8,195円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名】 ラグタスコーン YE イエロー 【Mサイズ：約W47×D47×H45cm】 【商品説明】 ペットにも人気のRugtasuタイルラグシリーズから まるでカラーコーンみたいなペットハウス Rugtasu Cone (ラグタスコーン) ができました! カラー:イエロー YE 商品サイズ(cm）約W47×D47×H45 品質ポリエステル100％ 洗濯について：洗濯機で丸洗いOK 【配送について】 ・本商品は、北海道・沖縄・離島への配送はいたしかねます。 あらかじめご了承ください。 【注意事項】 ・モニターの種類やパソコンの環境により、実際の商品のお色と若干異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。・・・続きは下へ
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落札価格8195円
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終了
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