『テント3-4人用 キャンプテント ワンタッチテント 2WAY二重テント 5秒快速設営テント UVカットテント アウトドアテント キャンプ用品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 12時 01分に出品され04月23日 12時 01分に終了予定です。即決価格は8,195円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テント3-4人用 キャンプテント ワンタッチテント 2WAY二重テント 5秒快速設営テント UVカットテント アウトドアテント キャンプ用品
【商品説明】
・『2WAY二重テント』210cm*210cm*135cm（3名大人或いは2名大人と2名子供）3-4人用の便利サイズ。収納袋が付きますから、折りたたみ収納できる、持ち運び便利な収納サイズ（75cm*15cm*15cm）になります。セット内容：（グリーンテント本体*1、ペグ*8、ロープ*4、収納袋*1、重さ3KG。）
・『5秒快速設営テント』ワンタッチテントとして、ひとりで組み
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 76.80 cm
重量 : 3.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーのご希望がある場合は
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他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8195円
26 入札履歴
終了
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