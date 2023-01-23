『不二貿易 アルミパラソル チルト機能 クランク開閉 85184 グリーン 奥行270×高さ242×幅270cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 17分に出品され03月23日 04時 17分に終了予定です。即決価格は8,195円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

不二貿易 アルミパラソル チルト機能 クランク開閉 85184 グリーン 奥行270×高さ242×幅270cm



【商品説明】

・※こちらの商品は防水加工や撥水加工、ＵＶカット加工はございません。長期的な外での使用は控え、屋根のある場所に保管してください。※パラソルベースは別売りです。

・サイズ:幅244×奥行244×高さ234cm、支柱径:38?

・チルト機能付きで、日光の傾きに合わせて使用できるガーデン用のアルミパラソル。

・原産国:中国

・本体重量:4.6?

・素材・材質:ポリエステル200g/m2、アルミニウム



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 140.00 cm

重量 : 5.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。