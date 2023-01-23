『不二貿易 アルミパラソル チルト機能 クランク開閉 85184 グリーン 奥行270×高さ242×幅270cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 17分に出品され03月23日 04時 17分に終了予定です。即決価格は8,195円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 アルミパラソル チルト機能 クランク開閉 85184 グリーン 奥行270×高さ242×幅270cm
【商品説明】
・※こちらの商品は防水加工や撥水加工、ＵＶカット加工はございません。長期的な外での使用は控え、屋根のある場所に保管してください。※パラソルベースは別売りです。
・サイズ:幅244×奥行244×高さ234cm、支柱径:38?
・チルト機能付きで、日光の傾きに合わせて使用できるガーデン用のアルミパラソル。
・原産国:中国
・本体重量:4.6?
・素材・材質:ポリエステル200g/m2、アルミニウム
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 140.00 cm
重量 : 5.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8195円
864 入札履歴
終了
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