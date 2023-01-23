『国内正規品 K&M ケーアンドエム Genelec 8010-320W同品 23271W モニタースピーカースタンド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 01時 39分に出品され03月21日 01時 39分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品 K&M ケーアンドエム Genelec 8010-320W同品 23271W モニタースピーカースタンド
【商品説明】
・DTM、宅録にはスピーカースタンドが欠かせません！モニタリング環境を良くするためにスピーカーはデスクに直接置かず、スタンドに乗せましょう。モニタスピーカー用スタンド
・Genelec 8010-320W同等スピーカー6010、8010、G-One用底面幅：11cm
・L型テーブルスタンドホワイト/白パウダーコート仕上げ
・高さ：19.9cm重量：0.75kg
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 19.80 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8194円
286 入札履歴
終了
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