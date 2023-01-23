『国内正規品 K&M ケーアンドエム Genelec 8010-320W同品 23271W モニタースピーカースタンド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 01時 39分に出品され03月21日 01時 39分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品 K&M ケーアンドエム Genelec 8010-320W同品 23271W モニタースピーカースタンド



【商品説明】

・DTM、宅録にはスピーカースタンドが欠かせません！モニタリング環境を良くするためにスピーカーはデスクに直接置かず、スタンドに乗せましょう。モニタスピーカー用スタンド

・Genelec 8010-320W同等スピーカー6010、8010、G-One用底面幅：11cm

・L型テーブルスタンドホワイト/白パウダーコート仕上げ

・高さ：19.9cm重量：0.75kg

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 19.80 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。