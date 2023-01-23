『スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 7【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 17時 39分に出品され04月03日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ブランク」より引用"
【商品名】
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 7
【商品説明】
・【 ちまたではキッズSkatoboardが盛り上がってます。お子様へのプレゼントにいかがですか
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 2.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8194円
435 入札履歴
終了
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