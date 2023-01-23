『偏光サングラス セルフメイド CAESAR-FLIP2 シーザーフリップ2 前掛け 専用ハードケース 加工マニュアル付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 36分に出品され03月12日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セルフメイド CAESAR-FLIP2 シーザーフリップ2 前掛け 偏光サングラス 専用ハードケース 加工マニュアル付
【商品説明】
・UVカット率99% レンズ素材：TAC(トリアセテート) レンズ厚み：0.8mm
・クリップオン金具素材：ステンレス(一部ナイロン)
・内容物：未加工レンズ1組、練習用未加工スペアレンズ1組、取り付け金具、専用ハードケース(横140mm×縦60mm×厚19mm)、加工マニュアル(金型見本付)
・完成後の重量目安：約6g(クリップオン本体2g/レンズ2枚4g)※加工サイズにより異なります。
・練習用スペアレンズはダークグレーが付属します
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8194円
970 入札履歴
終了
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