『VOSAREA 18 Pcs Simulated Eucalyptus Leaves Faux Greenery Garland Christmas Decorations Indoor Artificial Flower Garland Craft Leaves Stem Artificia【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 20時 50分に出品され03月13日 20時 50分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名VOSAREA 18 Pcs Simulated Eucalyptus Leaves Faux Greenery Garland Christmas Decorations Indoor Artificial Flower Garland Craft Leaves Stem Artificial Green Plant Eucalyptus Dried Flowersブランド：VOSAREA商品サイズ：36X10CMx3pcs高さ：12 cm横幅：24 cm奥行：29 cm重量：5179 g商品番号：S5835JO07I色：Styles 2x3pcs素材：Plastic
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落札価格8194円
75 入札履歴
終了
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