『Pearhead Dog or Cat Paw Print Pet Keepsake Photo Frame with Clay Imprint Kit Pet Keepsake Frame for Pet Lover and Pet Owners Memorial Frame【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 58分に出品され04月16日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：Pearhead Dog or Cat Paw Print Pet Keepsake Photo Frame with Clay Imprint Kit， Pet Keepsake Frame for Pet Lover and Pet Owners， Memorial Frameブランド：Pearhead商品サイズ：1 Count (Pack of 1)高さ：4.2 cm横幅：20.3 cm奥行：30.9 cm 商品番号：86020色：Black素材：Wood and standard glass