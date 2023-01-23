『ASTRO Gaming アストロ ゲーミングヘッドセット PS5 PS4 PC Switch Xbox A40TR 10周年記念版 有線【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 03時 56分に出品され04月18日 03時 56分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASTRO Gaming アストロ ゲーミングヘッドセット PS5 PS4 PC Switch Xbox A40TR 10周年記念版 有線
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 22.50 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8194円
420 入札履歴
終了
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