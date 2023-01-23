『スポーツ用品 Enhong ゴルフネット 多用途 ナイロン束線バンド付き (3m*7m)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 07分に出品され04月02日 08時 07分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ゴルフ練習用具
【商品名】
Enhong ゴルフネット 多用途 ナイロン束線バンド付き (3m*7m)
【商品説明】
・Comes with a nylon cable band for convenient installation. Nylon Cable Band (White) Length: 7.9 inches (200 mm)
・Easy to use for baseball， tennis and any sport such as the courses and the ground
・It can be used for sports practice， attracting vine plants in gardening， or as a countermeasure for crows in garbag
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 33.10 cm
奥行 : 36.50 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8194円
834 入札履歴
終了
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