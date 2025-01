スポーツ用品 Enhong ゴルフネット 多用途 ナイロン束線バンド付き (3m*7m)【2025の人気アイテム】

商品情報

その他 ゴルフ練習用具

【商品名】

Enhong ゴルフネット 多用途 ナイロン束線バンド付き (3m*7m)



【商品説明】

・Comes with a nylon cable band for convenient installation. Nylon Cable Band (White) Length: 7.9 inches (200 mm)

・Easy to use for baseball, tennis and any sport such as the courses and the ground

・It can be used for sports practice, attracting vine plants in gardening, or as a countermeasure for crows in garbag



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 33.10 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。