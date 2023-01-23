『SWANS (スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ クリアレンズモデル AMZ-SA-523 MTSIL マット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 01時 35分に出品され03月26日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SWANS (スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ クリアレンズモデル AMZ-SA-523 MTSIL マットチタンシルバー×マットブラック/クリア(両面マルチ)
商品コード：53060764368
型番：AMZ-SA-523_MTSIL
サイズ：高さ3.7cm 横幅14.5cm
カラー：マットチタンシルバー×マットブラック/クリア(両面マルチ)
フレームカラー:マットチタンシルバー×ブラック、レンズカラー:クリア(両面マルチ)
可視光線透過率:96%(曇天~夜間使用可能)
紫外線透過率:0.1%以下(UVカット率99.9%以上)
サイズ:高さ3.7cm 横幅14.5cm、重さ:15g
付属品:ハードケース、取扱説明書
発売年・モデルイヤー: 2020
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落札価格8194円
670 入札履歴
終了
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