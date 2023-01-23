『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ マルチコートレンズモデル 夜間も使用可能 SA-517 MTSIL マットチタンシルバ【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 02時 07分に出品され04月08日 02時 07分に終了予定です。即決価格は8,194円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国:日本

フレームカラー マットチタンシルバー×マットブラック

レンズカラー イエロー(両面マルチ)

可視光線透過率 96%

紫外線透過率 0.1%以下

サイズ H3.7cm W14.5cm

フレーム素材 ナイロン(プラスチック)

レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)

重さ 15g

対象 大人用