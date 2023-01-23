『Flensted Mobiles フレンステッド・モビール (Niels Bohr Atom Model Mobile/441)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 34分に出品され04月17日 07時 34分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Flensted Mobiles フレンステッド・モビール (Niels Bohr Atom Model Mobile/441)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.39 cm

横幅 : 21.11 cm

奥行 : 21.31 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。