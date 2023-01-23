『ダイワ ウェア DP-8422 エギングロングパンツ ブラック L(qh)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 25分に出品され03月22日 12時 25分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ダイナミックに動けるエギングパンツ。耐摩耗性に優れるCORDURA素材を採用したエギング専用ロングパンツ。両サイドの大型ファスナー付きポケットはエギホルダーS，Mが入る設計。エギホルダーを入れても動きやすい位置のポケット設計。新ピンオンリールホルダー付き。ストレッチ性・撥水性に優れ、汚れが落ちやすい加工を施した素材を採用し、エギングにおける様々な足場やシーンに対応。