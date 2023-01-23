『剣菱 上撰 1.8L瓶 1ケース ６本入り 1800ｍｌ 清酒 剣菱酒造株式会社 関東から関西まで送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 06時 47分に出品され03月07日 06時 47分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 辛みと旨みがバランスよく調和した、

飲みやすいやわらかな味わい。

燗にするとさらに旨みが引き立ち、

きりりと引き締まった抜群のキレ味。

冷やから燗酒まで、多彩な表情が楽しめます。



・内容量：1.8Ｌ 1800ｍｌ

・原材料：米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール

・保存方法：常温で保存

・アルコール度数：16．5

・ご注意：お酒は20歳になってから！未成年者への酒類の販売は固くお断りしております。