『セントアンドリュース 継続定番商品 ヘッドカバー エナメルシリーズ(ドライバー用・460CC対応) / ゴルフ HC / 042-39848【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 18時 42分に出品され05月11日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セントアンドリュース 継続定番商品 ヘッドカバー エナメルシリーズ(ドライバー用・460CC対応) / ゴルフ HC / 042-39848
【商品説明】
・メイン素材: 合成皮革
・ユニセックス商品
・留め具の種類: 該当なし
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 41.50 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8193円
667 入札履歴
終了
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