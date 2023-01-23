『セントアンドリュース 継続定番商品 ヘッドカバー エナメルシリーズ(ドライバー用・460CC対応) / ゴルフ HC / 042-39848【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 18時 42分に出品され05月11日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セントアンドリュース 継続定番商品 ヘッドカバー エナメルシリーズ(ドライバー用・460CC対応) / ゴルフ HC / 042-39848



【商品説明】

・メイン素材: 合成皮革

・ユニセックス商品

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 41.50 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。