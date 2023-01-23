『KANEYA(カネヤ) ラインテープST 50m K-1959【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 18時 43分に出品され03月04日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KANEYA(カネヤ) ラインテープST 50m K-1959
【商品説明】
・サイズ:幅5cm×厚1.1mm
・材質:PVC
・釘穴あり(50m:約1000カ所)
・長さ:50m
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 3.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8193円
487 入札履歴
終了
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