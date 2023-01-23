『SSK プロモデル， ナチュラル*mbr， 84【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 05時 59分に出品され04月25日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「SSK(エスエスケイ)」より引用



【商品名】

SSK プロモデル， ナチュラル*mbr， 84



【ブランド】

SSK(エスエスケイ)



【商品説明】

・フレアーグリップ

・部門名:ユニセックス大人



【商品カテゴリ】

野球 バット用品その他



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 83.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。