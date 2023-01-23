『ガミラシークレット フェイスオイルワイルドローズ50ml 10種類の植物素材がブレンドされた美容オイル ハリと艶のある肌へ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 05時 19分に出品され05月16日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国: イスラエル

内容量: 50ml

全成分 :ブドウ種子油、アーモンド油、ホホバ種子油、酢酸トコフェロール、ニゲラサチバ種子油、オリーブ果実油、アボカド油不けん化物、イヌラビスコサエキス、ローレル油、マスティクス葉エキス、ダマスクバラ花油

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