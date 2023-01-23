『LOVE PSYCHEDELICO / 20th Anniversary Special Box（完全生産限定盤／4CD＋DVD＋アナログ） [CD]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 15時 16分に出品され04月04日 15時 16分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD 邦楽ロック/ソウル 発売日:2020/03/25 販売元:ビクターエンタテインメント 登録日:2019/12/16 LOVE PSYCHEDELICO ラブサイケデリコ トゥウェンティース アニバーサリー スペシャル ボックス LOVE PSYCHEDELICO CD 特典:プレイパス／Complete Singles Music Book／13オンスデニム製20周年特製トートバッグ付（以上3点、初回生産分のみ特典）／歌詞付 内容:Lady Madonna 〜憂鬱なるスパイダー〜／Your Song／Last Smile／Free World／I Will Be With You／裸の王様／I Am Waiting For You／My Last Fight／Fantastic World／Right Now／Aha!（All We Want）／Dry Town 解説:２０２０年、デビュー２０周年を迎えるＬＯＶＥ ＰＳＹＣＨＥＤＥＬＩＣＯ。２０１５年リリースの『ＴＨＥ ＢＥＳＴＩ＆ＩＩ』を超える、Ａｌｌ Ｓｉｎｇｌｅｓ Ｂｅｓｔをリリース！ （Ｃ）ＲＳ
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落札価格8193円
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終了
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