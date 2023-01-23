『DIY木製ドールハウス 手作りキットセット ミニ家具工芸品キット ミニチュアコレクション LEDライト 誕生日プレゼント【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 17時 26分に出品され04月09日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
産地：中国
防塵ケース:あり
LEDライト:あり
重さ:約2.1kg
説明書は外国語説明書での表記となります、日本語の説明書は付属しておりません。あらかじめご了承お願いいたします。
キーワード：DIY木製ドールハウス 手作りキットセット ミニ家具工芸品キット ミニチュアコレクション LEDライト 誕生日プレゼント
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落札価格8192円
133 入札履歴
終了
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