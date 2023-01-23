『秋月貿易 ROUTE66 W19×D16.5×H53.5cm ガスポンプ マルチ キャビネット 203MS3229S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 07時 57分に出品され04月28日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

秋月貿易 ROUTE66 W19×D16.5×H53.5cm ガスポンプ マルチ キャビネット 203MS3229S



【商品説明】

・インテリアのアクセントになるアイテム

・サイズ:W19×D16.5×H53.5cm

・中は2段式のキャビネット

・本体:MDF ヘッド・その他パーツ:ポリレジン

・重厚感のあるガスポンプデザイン



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 3.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。