『ブリーフィング 公式正規品B SERIES FAIRWAY WOOD COVER BG1732504 B BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 29分に出品され03月17日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリーフィング 公式正規品B SERIES FAIRWAY WOOD COVER BG1732504 B BLACK



【商品説明】

・タテ:30 cmX ヨコ:10 cmX マチ:6 cm

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: 該当なし

・表地: 1000デニールコーデュラナイロン

・表地:1000デニールコーデュラナイロン



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。