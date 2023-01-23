『ブリーフィング 公式正規品B SERIES FAIRWAY WOOD COVER BG1732504 B BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 29分に出品され03月17日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリーフィング 公式正規品B SERIES FAIRWAY WOOD COVER BG1732504 B BLACK
【商品説明】
・タテ:30 cmX ヨコ:10 cmX マチ:6 cm
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: 該当なし
・表地: 1000デニールコーデュラナイロン
・表地:1000デニールコーデュラナイロン
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8192円
907 入札履歴
終了
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