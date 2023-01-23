『ヴェルトゥー 001 ヴァーンクル・ボディオイル100ml(松のウッディな香り)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 05時 17分に出品され05月10日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴェルトゥー 001 ヴァーンクル・ボディオイル100ml(松のウッディな香り)



【商品説明】

・サイズ:100ml

・全成分:ピーチカーネル， ホホバ， パインスコットニードル， ホーウッド， ローズマリ?， マンダリンレッド， レモン， ラベンダー・ハイラティチュード， プティグレン

・内容量:100ml

・原産国:イギリス

・香り:針葉樹のグリーンな香り



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 21.70 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。