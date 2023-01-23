『ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ32.5×H34cm 81054【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 09時 07分に出品され05月11日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ポッシュリビング(Posh Living)」より引用"
【商品名】
ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ32.5×H34cm 81054
【商品説明】
・サイズ：Φ32.5×H34cm
・材質：プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
・生産国：中国
【サイズ】
高さ : 32.50 cm
横幅 : 32.50 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 3.76 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8192円
895 入札履歴
終了
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