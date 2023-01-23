『ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ32.5×H34cm 81054【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 09時 07分に出品され05月11日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「ポッシュリビング(Posh Living)」より引用"



【商品名】

ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ32.5×H34cm 81054



【商品説明】

・サイズ：Φ32.5×H34cm

・材質：プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー

・生産国：中国



【サイズ】

高さ : 32.50 cm

横幅 : 32.50 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 3.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。