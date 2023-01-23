『FUKUMARU キャットステップ 吊り橋 キャットウォーク DIY 木製 遊び場 猫 猫用 棚 32.5cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 01時 59分に出品され04月21日 01時 59分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FUKUMARU キャットステップ 吊り橋 キャットウォーク DIY 木製 遊び場 猫 猫用 棚 32.5cm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.79 cm
横幅 : 18.39 cm
奥行 : 35.99 cm
重量 : 4.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8192円
412 入札履歴
終了
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