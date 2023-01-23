『FUKUMARU キャットステップ 吊り橋 キャットウォーク DIY 木製 遊び場 猫 猫用 棚 32.5cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 01時 59分に出品され04月21日 01時 59分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FUKUMARU キャットステップ 吊り橋 キャットウォーク DIY 木製 遊び場 猫 猫用 棚 32.5cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.79 cm

横幅 : 18.39 cm

奥行 : 35.99 cm

重量 : 4.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。