『Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 05時 23分に出品され03月04日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ



【商品説明】

・adjustable belly strap in length with quick release fastener. carrying handle. 2 big pockets with several zipper and net pockets.

・front pocket with organizer and additional pocket with zipper. all pockets with 2-way-zipper.

・padded back. ergonomic formed padded shoulder straps， ca.5 cm wide， adjustable in length. eyel



【サイズ】

高さ : 15.70 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。