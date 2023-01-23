『Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 05時 23分に出品され03月04日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ
【商品説明】
・adjustable belly strap in length with quick release fastener. carrying handle. 2 big pockets with several zipper and net pockets.
・front pocket with organizer and additional pocket with zipper. all pockets with 2-way-zipper.
・padded back. ergonomic formed padded shoulder straps， ca.5 cm wide， adjustable in length. eyel
【サイズ】
高さ : 15.70 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 34.70 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8192円
85 入札履歴
終了
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