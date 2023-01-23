『Solido S1804502 2018 McLaren 600LT クーペ ランタナ パープルメタリック グレーアクセント 1/18 ダイ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 11時 15分に出品され03月10日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Solido S1804502 2018 McLaren 600LT クーペ ランタナ パープルメタリック グレーアクセント 1/18 ダイ
【商品説明】
・箱入り。 本物のゴムタイヤ。 操縦可能なホイール。 ドアが開いています。 細部までこだわった内装、外装。 公式ライセンス商品。 プラスチックパーツ付きのダイキャスト製。 寸法は約長さ9.75インチ、幅4.25インチ、高さ2.5インチ。
【サイズ】
高さ : 13.89 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 1.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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