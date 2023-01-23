『データシステム テレビキット スマートタイプ CX-5/CX-8用 UTV414S Datasystem【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 40分に出品され03月24日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
データシステム テレビキット スマートタイプ CX-5/CX-8用 UTV414S Datasystem
【商品説明】
・TVコントロールユニット外形寸法:W60mm×H13mm×D37mm(突起部除く)
・テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます
・走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば、走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。
・適合車種:《マツダ》CX-30 マツダコネクト+メーカーオプション(DVDプレーヤー+地デジチューナー装着車) 型式:DMEP/DM8P 年式:R1.10~
・適合車種:《マツダ》マツダ3 (CD/DVDプレーヤー+地デジチューナー装着車) 型式:6BA-BP5P/5BA-BPFP/3DA-BP8P 年式:R1.5~ (2019年12月時点)
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Pyle PLG64 6.5インチミッドバスウーファー300W
¥ 8190
5X7IN 360W 4WY COAX SPKR
¥ 8190
Bitty Boomers Disney Pixar: Alien Remix - Mr Incredible - Mini Bluetooth Speaker
¥ 8190
CatXQスマートメガネ、ワイヤレスブルートゥース、IP 5防水、音楽＆コールすべてのスマートデバイスのサポート- アンチブルーライト
¥ 8190
Bluetooth Speakers， Portable Wireless Speakers with Subwoofer， Bluetooth 5.0， LED Colorful Lights， FM Radio， Remote， EQ， Loud Stereo Sound Deep Bass S
¥ 8190
LED Touch Play Bluetooth Speaker Portable Wireless Speakers with HD Sound / 12-Hour Playtime/Bluetooth 5.0 / TF Card Support Play， for iPhone/ipad/Sam
¥ 8190
Corona Beer Bottle Bluetooth Beer Bottle Speaker Bluetooth Bottle Speaker Portable Wireless Speaker Portable Travel Stereo Speaker for Outdoor and Ind
¥ 8190
Reliable Hardware Company RH-4002-8-2-A White Surface Mount 8-3/8 スピーカー Covers， Pair
¥ 8190
MIYAKO 100ワット 16オーム スピーカー圧縮ドライバーユニット - 160Hz - 8KHz周波数 中距離ツイーターユニット アルミボディ、高温ボイスコイルとネオジムダイ
¥ 8190
Bud Light Bluetooth Can Speaker Portable Wireless Audio Stereo Speaker Official Travel Music Player Outdoor Universal Music Box for All Devices Surrou
¥ 8190
特別価格HIGHGEAR CB SPEAKER並行輸入
¥ 8190
Bluetooth スピーカー，MusiBaby M33 スピーカー，IPX7 防水 Bluetooth
¥ 8190
Bitty Boomers Star Wars: Chewbacca - Mini Bluetooth Speaker
¥ 8190
Reliable Hardware Company RH-4002-8-2-A ホワイト ユニバーサル サーフェスマウント 8-3/8インチ スピーカーカバー ペア
¥ 8190
40s Bluetooth スピーカー 防水 小型 風呂 LED ライト付き 光る おしゃれ 重低音 防塵 大音量 ワイヤレス ゲーミング
¥ 8190
Coleman Waterproof， Hands-Free Speaker for Universal/Smartphones - Red
¥ 8190
ナカミチ 13mm KSV ツイーターシステム ペア ブラック SP-T13
¥ 8190
ACDelco 15757321 GM Original Equipment Rear Driver Side Door Radio Speaker by ACDelco
¥ 8190
落札価格8191円
378 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！