『データシステム テレビキット スマートタイプ CX-5/CX-8用 UTV414S Datasystem【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 40分に出品され03月24日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

データシステム テレビキット スマートタイプ CX-5/CX-8用 UTV414S Datasystem



【商品説明】

・TVコントロールユニット外形寸法:W60mm×H13mm×D37mm(突起部除く)

・テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます

・走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば、走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。

・適合車種:《マツダ》CX-30 マツダコネクト+メーカーオプション(DVDプレーヤー+地デジチューナー装着車) 型式:DMEP/DM8P 年式:R1.10~

・適合車種:《マツダ》マツダ3 (CD/DVDプレーヤー+地デジチューナー装着車) 型式:6BA-BP5P/5BA-BPFP/3DA-BP8P 年式:R1.5~ (2019年12月時点)



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 24.60 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。