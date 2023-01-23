『スポーツ用品 sfida JR サッカーバッグ黒サッカーフットサルバックパックリュックサックボールバッグとボールネット収納小学生ジュニアキッズ子供【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 18時 55分に出品され03月14日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サッカーボール

【商品名】

sfida JR サッカーバッグ黒サッカーフットサルバックパックリュックサックボールバッグとボールネット収納小学生ジュニアキッズ子供



【商品説明】

・JR football bag with built-in net for ball removal

・Plenty of storage: Includes ball net， drink holder， and shoe room

・Size: 11.8 x 15.7 x 7.9 inches (30



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 31.50 cm

奥行 : 45.50 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。