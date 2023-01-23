『スポーツ用品 sfida JR サッカーバッグ黒サッカーフットサルバックパックリュックサックボールバッグとボールネット収納小学生ジュニアキッズ子供【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 18時 55分に出品され03月14日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サッカーボール
【商品名】
sfida JR サッカーバッグ黒サッカーフットサルバックパックリュックサックボールバッグとボールネット収納小学生ジュニアキッズ子供
【商品説明】
・JR football bag with built-in net for ball removal
・Plenty of storage: Includes ball net， drink holder， and shoe room
・Size: 11.8 x 15.7 x 7.9 inches (30
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 31.50 cm
奥行 : 45.50 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
アンブロ バックパック 消臭 UUANJA07 ネイビー
¥ 8169
アンブロ バックパック 消臭 UUANJA07 ブラック
¥ 8169
molten(モルテン) サッカーボール 一般・大学・高校・中学校用 5号球 国際公認球 検定球 ヴァンタッジオ4900 芝用 スノーホワイ
¥ 8161
Sense Ball (センスボール) 【世界のビッククラブやプロサッカー選手が推奨！】 サッカー トレーニング ボール ３号球【日本正規品】
¥ 8153
MONTA ストリートサッカー専用 STREET MATCH FIRE BALL
¥ 8152
MONTA ストリートサッカー専用 STREET MATCH FIRE BALL
¥ 8151
アンブロ 20年秋冬モデルバックパック(ボールネット付) UUAQJA51 メンズ バックパック リュック PCパソコンポケット付き 消臭
¥ 8147
モルテン(molten) サッカーボール 5号球 スキルアップ ペレーダテッサー ホワイト×メタリックブラック F5L9300 2020年モ
¥ 8144
サンラッキー 競技用ボール SRS-J30
¥ 8131
モルテン(molten) サッカーボール 5号球 スキルアップ ペレーダテッサー ホワイト×メタリックブラック F5L9300 2020年モ
¥ 8129
ミカサ(MIKASA) サッカーボール 5号球 全日本大学サッカー連盟(JUFA)公式試合球 日本サッカー協会 検定球 ALMUNDO(アル
¥ 8126
モルテン(molten) サッカーボール 5号球 中学生以上 国際公認球 検定球 ペレーダ5000土用 ホワイト×メタリックブラック F5L
¥ 8120
SCEPTRE(セプター) ラグビー メディシンボール SP-9
¥ 8118
XEDGE Official Size Soccer Ball，Size 5 Training Ball for Girls，Boys，Youth T
¥ 8106
サッカーボール goleador(ゴレアドール) 4号球 A-084 (0136)ホワイト/Dブルー
¥ 8099
スポーツ用品 (モルテン) MOLTEN PLD405復刻モデル 5号球 ホワイト×ブラック
¥ 8099
モルテン(molten) サッカーボール 5号球 スキルアップ ペレーダテッサー ホワイト×メタリックブラック F5L9300 【2020年モデル】
¥ 8098
MONTA ストリートサッカー専用 STREET MATCH FIRE BALL
¥ 8096
落札価格8191円
63 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！