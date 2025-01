スポーツ用品 sfida JR サッカーバッグ黒サッカーフットサルバックパックリュックサックボールバッグとボールネット収納小学生ジュニアキッズ子供【コストコ お買い得】

商品情報

サッカーボール

【商品名】

sfida JR サッカーバッグ黒サッカーフットサルバックパックリュックサックボールバッグとボールネット収納小学生ジュニアキッズ子供



【商品説明】

・JR football bag with built-in net for ball removal

・Plenty of storage: Includes ball net, drink holder, and shoe room

・Size: 11.8 x 15.7 x 7.9 inches (30



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 31.50 cm

奥行 : 45.50 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。