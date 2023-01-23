『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s air 7本セット ディープピンク バックライン無し【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 10時 59分に出品され03月26日 10時 59分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360s air 7本セット ディープピンク バックライン無し



【商品説明】

・360シームレス設計 近年のゴルフクラブに多く採用されている弾道調整機能「アジャスタブルホーゼル」(通称カチャカチャ)によってシャフトが回転してもグリップの繋ぎ目が無い為、握り心地が変わりません。

・グリップ全長 275mm M60シャフト装着時太さ グリップエンドから2inch 22.0mm グリップエンドから5inch 19.5mm 重量 バックライン有り 41.0g ±1g バックライン無し 40.0g ±1g

・サイズ M58、M60、M62 口径対応 色 BB/CR/WO/MB/DP 材質 No.NK510特殊合成ゴム素材(シリカ配合) ブランド エリートグリップ(elitegrips)



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 29.50 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。