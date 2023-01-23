『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s M58 7本セット ベルリナブラック バックライン無し【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 16時 59分に出品され04月01日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360s M58 7本セット ベルリナブラック バックライン無し
【商品説明】
・360シームレス設計 近年のゴルフクラブに多く採用されている弾道調整機能「アジャスタブルホーゼル」(通称カチャカチャ)によってシャフトが回転してもグリップの繋ぎ目が無い為、握り心地が変わりません。
・Y360s M58 製品特徴 Y360s M58は表面パターンの溝がZ方向に直角に掘り込まれています。 これは高度な金型技術があるからこそなせることでよりグリップ力を高めることに成功しました。 またグリップエンドから5インチまでは0.5mm、そこからグリップの先までは0.6mmの深さで溝を彫ってあります。 これによって手袋をしている左手部分(右打ちの場合)はしっかりと握れ、手袋をしない右手部分(右打ちの場
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/アシッドイエロー バック
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/ベルリナブラック バック
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV 7本セット クラシックレッド/ネイビー バックライン有り
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV 7本セット ベルリナブラック/ワイルドオレンジ バックライン有
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/ベルリナブラック バック
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/シグナルグリーン バック
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット マリンブルー/ベルリナブラック バックライ
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/アシッドイエロー バック
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット クラシックレッド/ネイビー バックライン有
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット クラシックレッド/ネイビー バックライン無
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット マリンブルー/ベルリナブラック バックライ
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/ワイルドオレンジ バック
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°SV M58 7本セット ベルリナブラック/ベルリナブラック バック
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s 7本セット シルバーホワイト バックライン有り
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s air 7本セット ベルリナブラック バックライン有り
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s air 7本セット マリンブルー バックライン有り
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s air 7本セット ワイルドオレンジ バックライン有り
¥ 8191
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s M58 7本セット マリンブルー バックライン有り
¥ 8191
落札価格8191円
18 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！