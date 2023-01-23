『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s M58 7本セット ベルリナブラック バックライン無し【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 16時 59分に出品され04月01日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360s M58 7本セット ベルリナブラック バックライン無し



【商品説明】

・360シームレス設計 近年のゴルフクラブに多く採用されている弾道調整機能「アジャスタブルホーゼル」(通称カチャカチャ)によってシャフトが回転してもグリップの繋ぎ目が無い為、握り心地が変わりません。

・Y360s M58 製品特徴 Y360s M58は表面パターンの溝がZ方向に直角に掘り込まれています。 これは高度な金型技術があるからこそなせることでよりグリップ力を高めることに成功しました。 またグリップエンドから5インチまでは0.5mm、そこからグリップの先までは0.6mmの深さで溝を彫ってあります。 これによって手袋をしている左手部分(右打ちの場合)はしっかりと握れ、手袋をしない右手部分(右打ちの場



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。