『CIANA バランスパッド バランスエクササイズ 体幹トレーニング ピラティ バランスマット ヨガクッション【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 05分に出品され04月04日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エクササイズ バランスクッション、ディスク
【商品名】
CIANA バランスパッド バランスエクササイズ 体幹トレーニング ピラティ バランスマット ヨガクッション
【商品説明】
・Inner Muscle Training
・It can also be used for grounding meditation that helps stabilize your body and cultivate the sensation of "putting your feet on the ground and connecting to the earth"
・Luxurious dark purple
・This balance pad allows you to use your core training and improve your balance
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 40.80 cm
奥行 : 53.60 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8191円
406 入札履歴
終了
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