CIANA バランスパッド バランスエクササイズ 体幹トレーニング ピラティ バランスマット ヨガクッション【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

エクササイズ バランスクッション、ディスク

【商品名】

CIANA バランスパッド バランスエクササイズ 体幹トレーニング ピラティ バランスマット ヨガクッション



【商品説明】

・Inner Muscle Training

・It can also be used for grounding meditation that helps stabilize your body and cultivate the sensation of "putting your feet on the ground and connecting to the earth"

・Luxurious dark purple

・This balance pad allows you to use your core training and improve your balance



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 40.80 cm

奥行 : 53.60 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。