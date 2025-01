スポーツアクセサリー NISHI(ニシ・スポーツ) ユニバーサルベルト T7401【2025年度カレンダ】

商品情報

トレーニング、パワーベルト

【商品名】

NISHI(ニシ・スポーツ) ユニバーサルベルト T7401



【商品説明】

・* The Nishi (whelk sports) joint t7612?harness and so on to your order today.

・Back Away From The Tube and harness suitable for training, youre ready to load and double belt Specifications.

・Made in the USA

・Waist Size: 50?~/~ 110?cm



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 15.30 cm

奥行 : 18.90 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。