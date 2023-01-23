『スポーツアクセサリー NISHI(ニシ・スポーツ) ユニバーサルベルト T7401【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 23時 42分に出品され04月19日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トレーニング、パワーベルト

【商品名】

NISHI(ニシ・スポーツ) ユニバーサルベルト T7401



【商品説明】

・* The Nishi (whelk sports) joint t7612?harness and so on to your order today.

・Back Away From The Tube and harness suitable for training， youre ready to load and double belt Specifications.

・Made in the USA

・Waist Size: 50?~/~ 110?cm



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 15.30 cm

奥行 : 18.90 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。