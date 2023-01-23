『アドメイト (ADD. MATE) 組み替えできる キャットハンモックタワー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 10分に出品され03月16日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 組み替え可能な２段式ハンモックタワー。

組立て時に必要な六角レンチ付。

お部屋の床をキズつけにくいスベリ止め付き。