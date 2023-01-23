『ヨガウェア ヨガザフ ブルー ラベンダー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 36分に出品され03月27日 18時 36分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヨガ、ピラティスの映像ソフト

【商品名】

ヨガザフ ブルー ラベンダー



【商品説明】

・メディテーション（瞑想）や プラナヤマ（調息）のためのザフ



【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。