『ヨガウェア ヨガザフ ブルー ラベンダー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 36分に出品され03月27日 18時 36分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヨガ、ピラティスの映像ソフト
【商品名】
ヨガザフ ブルー ラベンダー
【商品説明】
・メディテーション（瞑想）や プラナヤマ（調息）のためのザフ
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8191円
997 入札履歴
終了
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