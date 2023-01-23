『サンパーシー ワンタッチテント ドーム型 5人用 UVカット 収納袋付 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 13時 57分に出品され04月20日 13時 57分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンパーシー ワンタッチテント ドーム型 5人用 UVカット 収納袋付 並行輸入品



【商品説明】

・【カラー】コーヒー【重量(約)】3.9kg

・【サイズ(約)】使用時:310×240×145cm(テント外径)/収納時:110cm(収納袋)

・【商品名】ワンタッチテント【商品内容】テント/収納袋/ペグ/ロープ/トップシート



【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 110.00 cm

重量 : 5.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。