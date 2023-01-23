『RegettaCanoe(リゲッタカヌー) リゲッタカヌー スワローズ メンズ ホワイト L(26.5〜27.0) BCMB5006YSL 1足【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 32分に出品され03月19日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ ECJOY! メンズファッション ファッション メンズファッション シューズ サンダル その他サンダル

JANコード/ISBNコード 4589849651445

商品コード 19706847

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ RegettaCanoe(リゲッタカヌー)

リゲッタカヌー

スワローズ

メンズ

ホワイト

L(26.5〜27.0)

BCMB5006YSL

1足