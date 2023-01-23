『ゼンスイ LED PLUS ビューティーバイオレット 60cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 01分に出品され03月14日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンスイ LED PLUS ビューティーバイオレット 60cm
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7×60×1.6cm
・本体重量 :380g
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 63.20 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8191円
387 入札履歴
終了
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