『Coleman Extreme WHEATHER Mummy コールマンエクストリームウェザーマミースリーピングバッグ 寝袋【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 17時 32分に出品され03月10日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Coleman Extreme WHEATHER Mummy コールマンエクストリームウェザーマミースリーピングバッグ 寝袋



【商品説明】

・Coleman Extreme WHEATHER Mummy コールマンエクストリームウェザーマミースリーピングバッグ 寝袋



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 3.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。