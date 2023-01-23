『エモダ ハンドバッグ EM-9224 クロコ型押し 14ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 01分に出品され03月14日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エモダ ハンドバッグ EM-9224 クロコ型押し 14ブラック



【商品説明】

・カラー：【02】ホワイト 【14】ブラック 【20】ベージュ 【34】ローズ 【42】イエロー 【54】トープ 【62】ネイビー

・サイズ：約W27×H22×D13cm 持ち手長さ：約24cm ショルダー長さ：約96cm～113cm（取り外し可） 重量：約600g

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能

・メイン素材: 合皮

・留め具の種類: ファスナー

・素材：合成皮革

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ エモダ

ハンドバッグ

EM-9224

クロコ型押し

14ブラック