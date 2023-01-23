『アングリッド クロコシンストリングフラップハンドバッグ (ung-51210) (Fフリー， LAVEラベンダー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 10時 12分に出品され03月16日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他レディースバッグ

【商品名】

アングリッド クロコシンストリングフラップハンドバッグ (ung-51210) (Fフリー， LAVEラベンダー)



【商品説明】

・F【フリー】約W28×H22×D13cm 持ち手長さ：約35cm ベロ式開閉

・アングリッド ungrid 通販 クロコシンストリングフラップハンドバッグ バッグ 鞄 カバン ハンドバッグ トート ショルダー クロコダイル ヘビ柄 シンプル 通勤 通学 シャイニー オールシーズン レディース ブランド 2020春夏 ung-51210

・サイズ:※実測値の為、多少の誤差はご容赦ください。

・ショルダー長さ：約113～133cm(取外し可)

・メイン素材: 合成皮革

・内側：ファスナーポケット×1(内側：ファスナーポケット×1、フリーポケット×1) 外側：アオリポケット×2

・素材構成: 100% 合成皮革



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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クロコシンストリングフラップハンドバッグ

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