『アングリッド クロコシンストリングフラップハンドバッグ (ung-51210) (Fフリー， LAVEラベンダー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 10時 12分に出品され03月16日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他レディースバッグ
【商品名】
アングリッド クロコシンストリングフラップハンドバッグ (ung-51210) (Fフリー， LAVEラベンダー)
【商品説明】
・F【フリー】約W28×H22×D13cm 持ち手長さ：約35cm ベロ式開閉
・アングリッド ungrid 通販 クロコシンストリングフラップハンドバッグ バッグ 鞄 カバン ハンドバッグ トート ショルダー クロコダイル ヘビ柄 シンプル 通勤 通学 シャイニー オールシーズン レディース ブランド 2020春夏 ung-51210
・サイズ:※実測値の為、多少の誤差はご容赦ください。
・ショルダー長さ：約113～133cm(取外し可)
・メイン素材: 合成皮革
・内側：ファスナーポケット×1(内側：ファスナーポケット×1、フリーポケット×1) 外側：アオリポケット×2
・素材構成: 100% 合成皮革
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8191円
936 入札履歴
終了
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