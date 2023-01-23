『ワンダーエッグ・プライオリティ ３（完全生産限定版）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 09分に出品され04月05日 04時 09分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【DVD】／発売日：2021/08/25／ANZB-15135／／［キャスト］相川奏多／楠木ともり／斉藤朱夏／矢野妃菜喜／内田夕夜／高橋広樹／白石晴香／中澤まさとも／田所あずさ［スタッフ］原案：野島伸司／脚本：野島伸司／監督：若林信／キャラクターデザイン：高橋沙妃／総作画監督：高橋沙妃／コンセプトアート：ｔａｒａｃｏｄ／副監督：山崎雄太／アクションディレクター：川上雄介／コアアニメーター：小林恵祐／ゲストキャラクターデザイン：久武伊織／プロップデザイン：井上晴日／モンスターデザイン：小林麻衣子／ミテミヌフリデザイン：大鳥／アニメーション：大鳥／武器デザイン：絵を描くＰＥＴＥＲ／アニメーション武器デザイン：けろりら／色彩設計：中島和子／美術監督：船隠雄貴／撮影監督：荻原猛夫／３ＤＣＧ：Ｂｏｕｎｄａｒｙ／編集：平木大輔／音響監督：藤田亜紀子／音楽：ＤＥ ＤＥ ＭＯＵＳＥ／音楽：ミト／音響効果：古谷友二／企画プロデュース：植野浩之／企画プロデュース：中山信宏／制作：ＣｌｏｖｅｒＷｏｒｋｓ／＜収録内容＞(1)ＴＲＡＣＫ ＃１ （オリジナルドラマＣＤ「ワンダーエッグ・アニバーサリー」）(2)ＴＲＡＣＫ ＃２ （オリジナルド
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落札価格8191円
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