『主演ドラマ「正しいロックバンドの作り方」ＤＶＤ−ＢＯＸ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 14時 17分に出品され03月31日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【DVD】藤井流星／神山智洋(フジイ リユウセイ／カミヤマ トモヒロ)／発売日：2020/10/28／JABA-5384／／［キャスト］藤井流星／神山智洋／栗原類／吉田健悟［スタッフ］企画：西田征史／脚本監修：西田征史／脚本：おかざきさとこ／脚本：吉崎崇二／脚本：服部隆／脚本：石上加奈子／演出：山岸聖太／演出：原桂之介／演出：吉田和弘／音楽：岩崎慧／編成企画：前田直彦／編成企画：川口信洋／チーフプロデューサー：福士睦／プロデューサー：畠山直人／プロデューサー：長松谷太郎／プロデューサー：明石直弓／制作プロダクション：ＲＯＢＯＴ／＜収録内容＞