『主演ドラマ「正しいロックバンドの作り方」ＤＶＤ−ＢＯＸ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 14時 17分に出品され03月31日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【DVD】藤井流星／神山智洋(フジイ リユウセイ／カミヤマ トモヒロ)／発売日：2020/10/28／JABA-5384／／［キャスト］藤井流星／神山智洋／栗原類／吉田健悟［スタッフ］企画：西田征史／脚本監修：西田征史／脚本：おかざきさとこ／脚本：吉崎崇二／脚本：服部隆／脚本：石上加奈子／演出：山岸聖太／演出：原桂之介／演出：吉田和弘／音楽：岩崎慧／編成企画：前田直彦／編成企画：川口信洋／チーフプロデューサー：福士睦／プロデューサー：畠山直人／プロデューサー：長松谷太郎／プロデューサー：明石直弓／制作プロダクション：ＲＯＢＯＴ／＜収録内容＞
恋の病と野郎組
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俺たちの旅 Vol.3 Blu-ray
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ブラックジャックによろしく DVD-BOX
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時間ですよ 1971 BOX1 DVD
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俺たちの旅 Vol.2 Blu-ray
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俺たちの旅 Vol.4 Blu-ray
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【ご奉仕価格】マメシバ 全16枚 幼獣マメシバ TV版 全3巻 + 映画版 + マメシバ一郎 TV版 全3巻 + 映画版 + フーテンの芝二郎 TV版 全3巻 + 映画版 + 望郷篇 TV版
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【ご奉仕価格】ナオミとカナコ 全5枚 第1話〜第10話 最終 レンタル落ち 全巻セット 中古 DVD
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【ご奉仕価格】民王 全7枚 TV版 全4巻 + スペシャル 新たなる陰謀 + スピンオフ 恋する総裁選 + 番外編 秘書貝原と6人の怪しい客 レンタル落ち 全巻セット 中古
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【ご奉仕価格】アンフェア 全13枚 TV版 全6巻 + the special コードブレーキング + ダブルミーニング 全3巻 + 映画 3巻(the movie 、answer 、end) レンタル落ち
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【ご奉仕価格】極悪がんぼ 全6枚 第1話〜11話 最終 レンタル落ち 全巻セット 中古 DVD
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【ご奉仕価格】ドクターX 外科医・大門未知子 7 全5枚 第1話〜第10話 最終 レンタル落ち セット 中古 DVD
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落札価格8191円
730 入札履歴
終了
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