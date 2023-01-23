『chi-68 チキン レザー 腕時計ベルト レッド (ラグ幅22 mm - バックル幅20 mm) パネライ (PANERAI) 、その他ブランドへの替えベルト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 42分に出品され03月05日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※革は全て1点物です。全て違う表情を持っています。

画像にてご確認下さい。







-素材: チキン

-色: レッド

-裏地: ブラウン

-ステッチ: アイボリー

-ラグ幅 22 mm/ バックル幅 20 mm

-長さ: 125mm / 75mm

-厚さ: 3-5 mm

-識別番号：chi-68









※商品ページ掲載の画像は実際の商品と色・質感等において若干異なる場合がございます。予めご了承いただき、ご注文ください。

※革はそれぞれの個性があります。不明な点はご質問下さい。基本的にに返品はお受けできませんので、よくご確認下さい。



カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ chi-68

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レザー

腕時計ベルト

レッド

(ラグ幅22

mm

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バックル幅20

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