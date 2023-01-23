『BIRDIE レザークッションリード M 1108 ホワイ （バーディ リード 散歩 ペット）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 31分に出品され03月07日 10時 31分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BIRDIE人気のレザークッションカラーとセットのリードは、持ち手がソフトでクッション性があるので、

中大型犬でひっぱるワンちゃんとのお散歩がより快適に

まるめやすく丈夫なPPテープに、オイルレザーが軽さとデザイン性を追求したリードです。

適応犬種

・柴犬、コーギー、ボーダーコリーなど中型犬に

・気管の弱いパグ、フレンチブル

商品サイズ（cm）

全長：120

幅：2.0

持ち手2.5

重量

127g

素材

牛革



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