『BIRDIE レザークッションリード M 1108 ホワイ （バーディ リード 散歩 ペット）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 31分に出品され03月07日 10時 31分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BIRDIE人気のレザークッションカラーとセットのリードは、持ち手がソフトでクッション性があるので、
中大型犬でひっぱるワンちゃんとのお散歩がより快適に
まるめやすく丈夫なPPテープに、オイルレザーが軽さとデザイン性を追求したリードです。
適応犬種
・柴犬、コーギー、ボーダーコリーなど中型犬に
・気管の弱いパグ、フレンチブル
商品サイズ（cm）
全長：120
幅：2.0
持ち手2.5
重量
127g
素材
牛革
（検索用：ハーディ リード 散歩 ペットハーディ散歩 散歩ハーディ 4511754110823 4511754110816）
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落札価格8190円
81 入札履歴
終了
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