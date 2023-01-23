『ボーネルンド バヨ( BAJO ) カラフルプルトーイ 1歳半頃 BAJ37840【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 18時 28分に出品され04月29日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ボーネルンド バヨ( BAJO ) カラフルプルトーイ 1歳半頃 BAJ37840



【商品説明】

・本体サイズ :18×15×19cm 対象性別 :男女共用 対象年齢 :1歳から 安全基準 :CEマーク



【サイズ】

高さ : 16.10 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。