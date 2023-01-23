『ボーネルンド バヨ( BAJO ) カラフルプルトーイ 1歳半頃 BAJ37840【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 18時 28分に出品され04月29日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボーネルンド バヨ( BAJO ) カラフルプルトーイ 1歳半頃 BAJ37840
【商品説明】
・本体サイズ :18×15×19cm 対象性別 :男女共用 対象年齢 :1歳から 安全基準 :CEマーク
【サイズ】
高さ : 16.10 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 22.50 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8190円
300 入札履歴
終了
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