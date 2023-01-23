『M1911 コルトガバメント COBRA TUSQ（人工象牙）グリップ 各社フルサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 18分に出品され03月29日 22時 18分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
R&T CUSTOM SHOP 1911 COBRA TUSQ GRIP
各社1911フルサイズモデル適合
材質：人口象牙 /Sエンプラ
注：ご利用の環境、モニタ等により、掲載している商品画像と実際の商品の色や質感が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください※取り付けには加工、調整が必要な場合がございます。
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落札価格8190円
437 入札履歴
終了
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