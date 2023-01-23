『Lords of the Fallen (輸入版) - Xbox Series X【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 20時 47分に出品され04月20日 20時 47分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロード オブ ザ フォールン 欧州版の商品です。日本のXbox Series X本体でプレイいただけます。